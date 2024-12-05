Engelsiz Yaşam Parkı Üyeleri Mersin Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Parkı Üyeleri Mersin Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı üyeleri, Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek oyuncularla tanışıp basketbol oynama fırsatı buldular. Bu anlamlı buluşma, özel bireyler için unutulmaz anlara sahne oldu.

05.12.2024 10:18  Güncelleme: 11:24
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Parkı'nın üyeleri, Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nı sahada ziyaret etti. Spor tutkunu özel gereksinimli bireyler, hayranı oldukları takımın antrenmanını izleyerek büyük bir heyecan yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı üyeleri, MSK takımını ziyaret etti. Oyuncularla tanışıp antrenmanlarını yakından izleme fırsatı bulan özel bireyler, sahaya çıkıp takım oyuncularıyla basketbol oynadı.

Özel bireyler MSK ile sahaya çıktı

MSK ziyareti sırasında özel gereksinimli bireyler MSK oyuncularıyla tanıştı. Takım oyuncuları, Engelsiz Yaşam Parkı üyelerine basketbol oynama şansı tanıyarak bu anlamlı buluşmayı daha da özel kıldı. MSK oyuncuları, özel bireylerle birlikte sahada zaman geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, etkinliğin çok değerli olduğunu dile getirdi.

"Keyif dolu anlar yaşadık"

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki çocukları Mersin Spor Kulübü'nün basketbol takımı oyuncularıyla bir araya getirdiklerini belirterek, "Basketbolcuları burada karşılarında görmek, onlarla birlikte atışlar yapmak onları çok mutlu etti. Dün ve bir önceki gün de yine farklı etkinliklerimiz vardı. Bugün de bu etkinlikle güzel bir süreci tamamladık. Onlar mutlu olunca, bizler de mutlu oluyoruz. Keyif dolu anlar yaşadık" dedi.

"Kardeşlerimizin ziyareti bize güzel bir motivasyon oldu"

MSK oyuncusu Canberk Kuş, "Bugün özel kardeşlerimiz antrenmanımıza geldi. Bize güzel bir motivasyon oldu. Takımımızda kimyamız ve arkadaşlığımız çok iyi olduğu için, istemediğimiz sonuçlar alsak da her şey gayet iyi gidiyor" diye konuştu.

Özel bireyler, MSK antrenmanında keyifli zaman geçirdi

Özel bireylerden Celal Bağ basketbolu çok sevdiğini söyleyerek, "MSK antrenmanındayız. Basketbol oynadık. Çok güzeldi. Oyuncuları sahada görmek güzeldi" ifadelerini kullandı.

MSK'nın maçlarına annesiyle birlikte sürekli geldiğini söyleyen Derya Bağcı ise "Hep basketbol maçlarını izliyorum. Bugün oyuncuları gördüm. Basket attım. Mutlu oldum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Parkı Üyeleri Mersin Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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