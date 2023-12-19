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ENKA Sanat, Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet'i ağırlıyor - Son Dakika
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ENKA Sanat, Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet'i ağırlıyor

ENKA Sanat, yılın son konserlerinde piyanist Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet'i ağırlayacak. Gökçin, kendi besteleri ve Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek. Borusan Quartet ise Astor Piazzola'nın eserlerini yorumlayacak.

ENKA Sanat, Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet\'i ağırlıyor
19.12.2023 - 16:27,
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ENKA Sanat, yılın son konserlerinde, uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşedeniz Gökçin ile Türkiye'nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet'i ağırlayacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA'da ilk kez 10 yaşında sahne alan Gökçin, verdiği turne kapsamında, 25 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Gökçin konserde, Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri'nde (HIMA) En İyi Modern Beste Ödülü'nü aldığı Patterns albümündeki "Kelton" eserinin yanı sıra kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarı ve Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek.

Borusan Quartet ise Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola'nın sevilen yapıtlarından özel bir seçkiyi 26 Aralık'ta gerçekleşecek konserde yorumlayacak. Nuevo Tango'nun yaratıcısı, tangolar, konçertolar, oda müziği yapıtları ve film müziklerinden oluşan 750 esere imza atan Piazzola, yılın son konserinde bir kez daha anılacak.

ENKA Oditoryumu'ndaki konserler, 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
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