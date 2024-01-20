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ENKA Sanat Yeni Sezonda Nitelikli Oyunlarla İzleyicilerin Karşısında - Son Dakika
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ENKA Sanat Yeni Sezonda Nitelikli Oyunlarla İzleyicilerin Karşısında

ENKA Sanat, yeni sezonda sahne sanatları alanında nitelikli bir oyun seçkisiyle izleyici karşısına çıkacak. Seçki, son dönemin üretken, genç, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı güncel tiyatro metinlerine odaklanıyor. ENKA Oditoryumu'nda 12 Şubat-7 Mayıs'ta sahne alacak oyunlar arasında, '39 Buçuk Basamak', 'İki Kore'nin Birleşmesi', 'Canavar', 'Herkes Kocama Benziyor', 'Bab', 'Kim Bu Ben?', 'Öteki', 'Kızlar ve Oğlanlar' ile 'Şakşakçılar' bulunuyor. Ayrıca, genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürülen ENKA Sahne ile Borusan Quartet konserleri klasik müzikseverleri bekliyor.

ENKA Sanat Yeni Sezonda Nitelikli Oyunlarla İzleyicilerin Karşısında
20.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:16
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ENKA Sanat, yeni sezonda sahne sanatları alanında nitelikli bir oyun seçkisiyle izleyici karşısına çıkacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seçki, son dönemin üretken, genç, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı güncel tiyatro metinlerine odaklanıyor.

ENKA Oditoryumu'nda 12 Şubat-7 Mayıs'ta sahne alacak oyunlar arasında, "39 Buçuk Basamak" (Tiyatro Adam), "İki Kore'nin Birleşmesi" (Moda Sahnesi), "Canavar" (İki Tiyatro), "Herkes Kocama Benziyor" (Kadıköy Emek Sahnesi), "Bab" (Monologlar Müzesi), "Kim Bu Ben?" (Tiyatro İN), "Öteki" (Luz Yapım), "Kızlar ve Oğlanlar" (Oyun Atölyesi) ile "Şakşakçılar" (TiyatrOPS) bulunuyor.

Program kapsamında, ayrıca, genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürülen ENKA Sahne ile Borusan Quartet konserleri klasik müzikseverleri bekliyor.

Kaynak: AA
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Kore, Oyun, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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