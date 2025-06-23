ENKA Yaz Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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ENKA Yaz Etkinlikleri Başlıyor

23.06.2025 15:39
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ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz boyunca konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenecek.

ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz aylarında birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

ENKA'dan yapılan açıklamaya göre, müzik, tiyatro, sinema ve belgesel programlarının yer aldığı program 3 Temmuz'da başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinlikler, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sanat hayatının 50. yılında gerçekleştirdiği "Piyano Başında 50 Yıl" konseriyle başlayacak. Sanatçı, konserde yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel bir repertuvarı da yorumlayacak.

Adamlar müzik grubu 7 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak. Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan'ın "Mavi'ye Şarkılar" konseri 9 Temmuz'da, alternatif rock grubu Pinhani'nin konseri 11 Temmuz'da, "Bir Yaz Gecesi Rüyası-Dünden Düne Şarkılar" konseri 29 Temmuz'da verilecek.

Sanatçı Erol Evgin 16 Temmuz'da, Şevval Sam 18 Temmuz'da, Zuhal Olcay 23 Temmuz'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Bülent Ortaçgil, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener'in aynı sahneyi paylaşacağı "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" konseri 28 Temmuz'da gerçekleşecek.

"Cimri" tiyatro oyunu 14 Temmuz'da, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu ise 21 Temmuz'da sahnelenecek.

Film seçkisi izleyicilerle buluşacak

ENKA Açık Hava Sineması'nda 1-27 Ağustos'ta Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan özel bir seçki sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"12 Monkeys" 1 Ağustos'ta, "The Usual Suspects" 4 Ağustos'ta, "Forrest Gump" 6 Ağustos'ta, "Ghost" 8 Ağustos'ta, "The Untouchables" 11 Ağustos'ta, "The Mask" 13 Ağustos'ta, "Killers of the Flower Moon" 15 Ağustos'ta, "Gladiator 2" 18 Ağustos'ta, "Maria" 20 Ağustos'ta, "Mukadderat" 25 Ağustos'ta ve "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi 27 Ağustos'ta açık hava sahnesinde izlenebilecek.

Ferhan Şensoy belgeseli prömiyer yapıyor

Yapımını Porte Film'in, yönetmenliğini Selçuk Metin'in, yapım sponsorluğunu ENKA Sanat'ın üstlendiği, Genco Erkal, Yıldız Kenter ve Işıl Kasapoğlu'nun kariyerine odaklanan "Genco" 29 Ağustos'ta, "Caniko" 1 Eylül'de, "Anlatmadan Yapamam" ise 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ferhan Şensoy'un tiyatro anlayışına, karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanan, ENKA Sanat & Porte Film işbirliğiyle hazırlanan belgeselin prömiyeri ise 5 Eylül'de ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ENKA Yaz Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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