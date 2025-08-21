Enrico Macias İstanbul'da Konser Verecek

Cezayir kökenli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyen Enrico Macias, 5 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, iTicket ve TemaCC ortak organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Cezayir'in Constantine kentinde 11 Aralık 1938'de dünyaya gelen, asıl adı Gaston Ghrenassia olan Macias, müzik kariyerinde Fransa'da kazandığı başarılarla dünya çapında tanınan bir sanatçı oldu.

Macias, genç yaşta gitar çalmaya başlayarak Cheikh Raymond Leyris'in orkestrasında sahne aldı. 1961'de Cezayir'den Fransa'ya göç eden sanatçı bir yıl sonra seslendirdiği "Adieu Mon Pays" adlı şarkıyla büyük çıkış yakaladı.

Fransızcanın yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Türkçe, İbranice ve Yunanca başta olmak üzere pek çok dilde eserler veren Macias, "Les filles de mon pays", "L'Oriental", "Le violon de mon pere" ve "Melisa" gibi parçalarla uluslararası ün kazandı.