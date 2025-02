EnsariSchuch İstanbul'da Konser Veriyor

Güncel

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari ile Herbert Schuch, 12 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, konserde Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Maurice Ravel ve Franz Schubert'in eserlerinden oluşan bir repertuvar yorumlanacak.

"Go East!" adlı ilk albümüyle İran, Arap ve Romen ezgilerini Batı klasik müziğiyle bir araya getiren ikili, "Dialogues" ve "In Search of" adlı albümleri de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konserin biletleri CRR gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.