Enver Çevik ve Kemal Akkaya sermaye piyasası soruşturmasında serbest bırakıldı - Son Dakika
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Enver Çevik ve Kemal Akkaya sermaye piyasası soruşturmasında serbest bırakıldı

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İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmada halihazırda 9 zanlı tutuklu, 37 şüpheli gözaltında ve 14 zanlı firari; toplam 63 şüpheli bulunuyor.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çevik ve Akkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Çevik ve Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Toplam 63 şüphelinin olduğu soruşturma kapsamında halihazırda 9 zanlı tutuklu, 1 kişi başka suçtan cezaevinde, 37 şüpheli gözaltında, 14 zanlı firari durumda ve 2 kişi savcılıktan serbest bırakılmış bulunuyor.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül'de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce de şüpheliler Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Zanlı Erdem Bektaş ise başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

Şüpheliler Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmış, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan ve 14 kişi daha gözaltına alınmış, zanlı sayısı da toplam 63'e yükselmişti.

Kaynak: AA
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