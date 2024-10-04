Enver İbrahim, Bangladeş'te Geçici Hükümeti Ziyaret Etti

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Bangladeş'te geçici hükümet kurulduktan sonra ülkeye resmi ziyarette bulunan ilk lider olarak başkent Dakka'da "başdanışman" sıfatıyla hükümete başkanlık eden Muhammed Yunus tarafından karşılandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Yunus, Enver'i başkentteki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

İkili, konuk liderin kaldığı otelde bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, ikili ilişkiler yanı sıra Bangladeş'e sığınan 900 bini aşkın Arakanlı Müslümanın (Rohingya) durumunu da görüştüğünü belirtti.

Yunus ve Enver ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret, eğitim, teknoloji transferi ve savunma alanlarında ortak çalışma konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Yaklaşık 10 yılın ardından Bangladeş'i resmi olarak ziyaret eden ilk Malezya Başbakanı olan Enver, aynı zamanda, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın ülkeden ayrılmasıyla 8 Ağustos'ta geçici hükümetin kurulmasının ardından ülkeyi ziyaret eden ilk ülke lideri oldu.