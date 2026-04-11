EOKA Teröristtir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EOKA Teröristtir

EOKA Teröristtir
11.04.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMT Derneği Başkanı Celal Bayar, EOKA'nın terör eylemlerini eleştirerek, bunun Kıbrıs tarihindeki etkilerine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, EOKA'nın Ada'da terör faaliyetleri yürütmek üzere kurulduğunu belirterek, "EOKA teröristtir, yaptığı eylemler terör eylemleridir. Kendi insanını bile öldürmüştür." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, terör örgütü EOKA'nın resmi olarak 1955'te ilk eylemini gerçekleştirerek kuruluşunu ilan etmesine rağmen aslında 1952 yılında kurulduğunu ve ilk eylemini gerçekleştirene kadar örgütlenme, silahlanma ve hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) EOKA'nın iki farklı örgütmüş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını anlatan Bayar, "EOKA, EOKA-B diye bir şey yoktur. EOKA örgütü vardır. Bunların birbirinden farkı yoktur. İkisinin de lideri Kıbrıs asıllı asker Yeoryos Grivas'tır." diye konuştu.

Bayar, Rumların terör örgütü EOKA'yı sanki 1960'tan önce Türklere yönelik terör eylemi yapmamış gibi anlatmalarına tepki göstererek, EOKA'nın ilk kuruluşunda İngilizleri Kıbrıs'tan sürmeyi (İngiliz sömürge idaresi), Türkleri de yok etmeyi kuruluş bildirgesine koyduğuna dikkati çekti.

EOKA'nın 1955'ten itibaren birçok Kıbrıslı Türk sivili terör saldırılarıyla öldürdüğüne işaret ederek, öğretmen arkadaşının o yıllarda EOKA teröristlerince öldürüldüğünü ve halen cenazesinin bulunamadığını söyledi.

Bayar, EOKA'nın sadece Türkleri değil 1955-1974 yıllarında kendi görüşünden olmayan 200 kadar Rum'u da öldürdüğünü, EOKA'nın Ada'da terör faaliyetleri yürütmek üzere kurulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"EOKA teröristtir, yaptığı eylemler terör eylemleridir. Kendi insanını bile öldürmüştür. EOKA masum Türkleri öldürdü, İngilizleri öldürdü ve bunları yaparken vurkaç taktiğini kullandı. O dönem İngiliz sömürge idaresi vardı. İngilizler, bitirmek isteseler bu eylemleri bitirebilirlerdi fakat bitirmek istemediler. Rumlara bağımsızlık vermek istediler. Sonra da onlardan yana tavır aldılar."

"TMT ruhunun tekrar canlı tutulması gerekiyor"

TMT'nin EOKA eylemlerinden zarar gören Kıbrıslı Türkler tarafından 1958'de kurulduğuna dikkati çeken Bayar, TMT'nin mücadeleleri sayesinde, Rumların Lefkoşa'yı tamamen ele geçirme ve Ada genelinde kontrolü sağlamaya yönelik, EOKA marifetiyle uygulamaya çalıştıkları Akritas Planı'nın başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdi.

Bayar, GKRY'de terör örgütü EOKA ruhunun ve Enosis fikrinin (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hedefi) son zamanlarda canlı tutulmaya çalışıldığına işaret ederek, EOKA'nın yerini GKRY'de Elam Partisinin, Yunanistan'da ise Altın Şafak Örgütünün aldığını anlattı.

Rumların bir kısmının Enosis fikrinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve EOKA ruhunun ölmediğini belirten Bayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enosis'e karşı TMT ruhunu yaymaya çalışıyoruz, TMT ruhunun tekrar canlı tutulması gerekiyor çünkü görüyoruz ki ABD'yi buraya getirdiler. İngiltere, İtalya ve Fransa burada. Üslere gemiler, uçaklar getiriyorlar. Bunlar niçin? Aşırı derecede silahlanıyorlar, kadınları da askere alıyorlar. Yurt dışından eğitim alıyorlar. Özellikle İsrail'in Rumlara yaptığı teknik yardımlar, silah yardımları dikkat çekici. Hava savunma sistemleri, helikopterler, gemiler buraya getiriliyor. Bunlar kimin için? Ne için? Biz de uyanalım. Diri olalım, canlı olalım. Ne demiş atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. Uyursak kaybederiz."

Bayar, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı hamlelerin kendilerine cesaret verdiğini, tek güvencelerinin ana vatanları Türkiye olduğunu dile getirdi.

EOKA'dan ele geçirilen silahlar Lefkoşa'da sergileniyor

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesinde terör örgütü EOKA'dan Mehmetçik ve Kıbrıslı mücahitler tarafından ele geçirilen zırhlı araçlar, havan topları ile uçaksavarlar sergileniyor.

Müzenin içinde de EOKA'ya karşı verilen Erenköy Direnişi ve mücadele yıllarından fotoğraf, belge ve o günleri anlatan tablolar yer alıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Celal Bayar, Güvenlik, Güncel, Kıbrıs, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel EOKA Teröristtir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: EOKA Teröristtir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.