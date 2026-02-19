Epstein Belgelerinde Barak'ın İmzası

ABD Adalet Bakanlığı'nın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı dosyalarda bulunan fotoğraflarda, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita göze çarpıyor.

Bakanlığın yayımladığı dosyalarda bulunan fotoğraflarda, kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir İsrail-Filistin haritası bulunuyor.

Haritanın sağ alt köşesinde de eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın imzasının bulunduğu görülüyor.

İmzanın, Barak'ın resmi imzasına olan benzerliği dikkati çekerken, sosyal medyadaki birçok kullanıcı bunun "Büyük İsrail Projesi" kapsamında çizilmiş bir harita olduğunu savundu.

Dosyalarda yer alan e-posta yazışmalarında Epstein'ın, Ehud Barak ile birçok kez görüştüğü ve sıklıkla konuştuğu ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflarda ayrıca Epstein'ın küçük bir kız çocuğuyla bu tahtanın önünde çekilmiş pozları da yer alıyor. Küçük kızın yüzünün kapatıldığı fotoğraflarda Epstein'ın kızla uygunsuz bir şekilde temas halinde olduğu görülüyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.