Epstein'in Apartmanında İsrail Güvenlik Sistemi İddiası

18.02.2026 23:58
Jeffrey Epstein'in New York'taki apartmanının güvenlik sisteminin İsrail tarafından kurulduğu öne sürüldü.

NEW ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New York'ta yaşadığı apartmanın güvenlik sisteminin İsrail hükümeti tarafından kurulduğu ileri sürüldü.

Kar amacı gütmeyen Drop Site News adlı haber sitesi, ABD Adalet Bakanlığının yakın zamanda yayımladığı bir dizi e-postaya göre, Epstein'in New York'a geldiği dönemlerde kaldığı apartmana güvenlik sistemlerinin İsrail hükümeti tarafından yerleştirildiğini iddia etti.

Sitenin haberinde, söz konusu güvenlik ekipmanlarının 2016'nın başlarında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık kaldığı Manhattan 66. Sokak'taki 301 numaralı binaya kurulmaya başlandığı belirtildi.

Haberde, Bakanlığın paylaştığı e-posta yazışmalarında, Epstein'in bizzat ekipmanın kurulumunu onayladığı ve çalışanları ile İsrail güvenlik yetkilileri arasında toplantılar yapılmasına izin verdiği ifade edildi.

E-postalarda, Ehud Barak'ın kaldığı dairedeki güvenlik çalışmalarının en az iki yıl devam ettiği ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yetkililerinin güvenlik konusunda Epstein'in personeliyle düzenli olarak yazıştığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Kadrosunun kendilerini "tarafsız ve kurulu düzen karşıtı" olarak tanımladığı sitenin haberinde ayrıca, binadaki dairelerin sık ??sık Epstein'in bağlantıda olduğu kişilere kiralandığı ve reşit olmayan mankenlerin barındırılması için kullanıldığı bilgilerine de yer verildi.

Barak-Epstein bağlantısı ilk 2019'da basına yansımıştı

Epstein'in 2019'da Manhattan'daki hapishanede intihar ettiği haberlerinin ardından Barak'ın, milyarder iş insanıyla birkaç kez görüştüğü haberlere yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Epstein'in rakibi olan Barak ile yakın ilişkisinin onun İsrail ile olan bağlarını güçlendirmekten ziyade zayıflattığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

