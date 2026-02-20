Epstein'in Avukatları Uzlaşma Sağladı - Son Dakika
Epstein'in Avukatları Uzlaşma Sağladı

20.02.2026 11:45
Jeffrey Epstein'in avukatı ve muhasebecisi, mağdurlarla milyonlarca dolara uzlaşmayı kabul etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile uzun süre birlikte çalışan avukatı ve muhasebecisi, kendilerine karşı toplu dava açan mağdurlarla milyonlarca dolar karşılığında uzlaşmaya gitme konusunda anlaştı.

ABC News televizyonunun haberine göre, Epstein'in avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn'a karşı 2024'te açılan toplu davada taraflar arasında müzakere yapıldı.

Indyke ve Kahn, uzun süre yanında çalıştıkları milyarderin yasa dışı davranışlarını kolaylaştırma ve örtbas ile suçlandıkları toplu davada Epstein mağdurlarıyla uzlaşma taslağı oluşturdu.

Uzlaşma taslağında, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen davalılar, davayı geri çekmeleri karşılığında mağdurlara para ödemeyi kabul etti.

Buna göre, davacıların sayısına ve uzlaşma şartlarını karşılama durumlarına göre 25 milyon dolar veya 35 milyon dolar ödenecek.

Ödenecek para da doğrudan davalılar tarafından değil, Epstein'in ölümünden bu yana yönettikleri mirasından karşılanacak.

Önerilen uzlaşma taslağının federal bir yargıç tarafından onaylanması gerekiyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

