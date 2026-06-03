Epstein'in Dondurulmuş Spermleriyle Yeni Detaylar - Son Dakika
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Epstein'in Dondurulmuş Spermleriyle Yeni Detaylar

03.06.2026 18:34
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Jeffrey Epstein'in ölümünden önce spermlerini dondurduğu ve saklama sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümünden önce birkaç yıl boyunca spermlerini dondurduğu belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesinin, ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturmasına ilişkin kamuoyuyla paylaştığı kayıtlara dayandırdığı haberde, Epstein hakkında yeni detaylar verildi.

Haberde, Epstein'in ölümünden birkaç yıl önce spermlerini dondurduğu ve ölümü halinde sperm bankalarının bunları imha etmemesi için sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Ekim 2012'den önce bir tarihte, spermini California Cryobank'e teslim eden Epstein'in, 9 Mayıs 2016'da imzaladığı sözleşmeyle spermlerinin saklama koşullarının belirlendiği ifade edildi.

Sözleşme kapsamında Epstein'in ölmesi halinde spermlerinin "varislerinin veya yasal temsilcilerin" kontrolüne geçeceği belirtildi.

Belgelerde, Epstein'in spermlerini ilk ne zaman dondurduğunun belirtilmediği aktarıldı.

Sperm bankası California Cryobank'in sahibi olan CooperCompanies, NYT'ye yaptığı açıklamada, Banka'nın "şu anda Jeffrey Epstein ile ilişkili herhangi bir numune saklamadığını" belirtti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'in Dondurulmuş Spermleriyle Yeni Detaylar - Son Dakika

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