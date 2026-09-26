Erakçi, Hürmüz Boğazı için ABD'ye 7 günlük kesin plan sunulduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erakçi, Hürmüz Boğazı için ABD'ye 7 günlük kesin plan sunulduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük kesin plan sunduklarını, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. ABD koşulları yerine getirirse Boğaz 6. gün açılabilecek, 7. gün görüşmeler başlayabilecek.

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi.

Erakçi, Birleşmiş Milletler'de (BM) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, ABD'nin ülkesine karşı ekonomik baskıyı da "silah olarak kullandığını" dile getirdi.

Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD'yi suçlayan Erakçi, "İran, Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD'nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıWashingtonGüvenlikPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:16
“Bakan istifa edecek“ paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 01:33:50. #7.12#
SON DAKİKA: Erakçi, Hürmüz Boğazı için ABD'ye 7 günlük kesin plan sunulduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei