Erakçi ve Barzani ABD-İsrail Saldırılarını Görüştü
Erakçi ve Barzani ABD-İsrail Saldırılarını Görüştü

04.03.2026 22:07
İran ve IKBY liderleri, ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırganlığını ve bölgedeki güvenliği ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşerek, ABD- İsrail'in İran'a karşı askeri saldırganlığının tehlikeli sonuçları hakkında istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve İsrail ile ABD'nin İran'a karşı askeri saldırganlığının tehlikeli sonuçları ele alındı.

Barzani, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, üst düzey yetkililer ve siviller için başsağlığı dileklerini iletirken IKBY'nin İran ile dostane ilişkileri sürdürme ve geliştirme kararlılığını vurguladı.

Erakçi de ABD ve İsrail'in son 9 ay içinde ikinci kez müzakereler sırasında ülkesine saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bu durumu ABD'nin İran nükleer meselesiyle ilgili savaş kışkırtıcılığının ve yalanlarının açık bir işareti olarak değerlendirdi.

ABD-İsrail'in, İran'a karşı askeri saldırısının tüm bölgede güvensizliğe ve yaygın küresel sonuçlara yol açtığını vurgulayan Erakçi, sorumluluğun tamamen saldırganlara ait olduğunu ifade etti.

Görüşmede, sınır güvenliğini korumak ve üçüncü tarafların bölgeyi istikrarsızlaştırmak için herhangi bir kötüye kullanımını önlemek amacıyla, İran-Irak Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı temelinde İran ile IKBY arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD'nin bölgedeki silahlı Kürt grupları İran'a karşı silahlandırmaya çalıştığına dair haberler Amerikan medyasında yer bulmuştu.

Kaynak: AA

22:24
