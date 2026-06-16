Erasmus+ Etkinliği Bilecik'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Erasmus+ Etkinliği Bilecik'te Gerçekleşti

16.06.2026 12:21
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ projelerini duyuran etkinlik düzenledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından "Erasmus+ yaygınlaştırma" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yalnızca bir eğitim yılının sonunu değil, ortak bir vizyon doğrultusunda sabırla ve kararlılıkla yürüttükleri çalışmaların ulaştığı noktayı birlikte değerlendirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları kapsamında 1 milyon avroya yakın hibe elde ederek, yaklaşık 1000 öğrenci, öğretmen ve idarecinin Avrupa'nın 22 farklı ülkesine uzanan bir eğitim ağıyla buluşturulduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, kendilerine emanet edilen öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı proje anlamında da ders dışı eğitim çalışmalarında gerçekten dolu dolu bir yıl oldu. Erasmus+, eTwinning ve TÜBİTAK projeleri ile yerelde uyguladığımız yerel projelerimize birçok katılım sağlandı. Öğrencilerimiz, Erasmus+ projeleri ile yurt dışı deneyimlerini ilerlettiler."

Projelerin tanıtımının yapıldığı etkinlik, Vali Yardımcısı Akın Ağca ve İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ile beraberindekilerin proje stantlarını gezmesi ve bilgi almasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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