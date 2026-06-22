Erasmus Programı ile Öğrenciler Almanya'ya Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erasmus Programı ile Öğrenciler Almanya'ya Uğurlandı

22.06.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Cıngı, 17 öğrenciyi Erasmus stajı için Almanya'ya uğurladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında staj yapacak 17 öğrenciyi Kayseri Havalimanı'ndan Almanya'ya uğurladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Mesleki Eğitim (VET) Akreditasyonu kapsamında, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek kısa dönemli staj faaliyetine katılacak öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi.

Havalimanında öğrencilerle bir araya gelen Cıngı, uluslararası deneyimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkılarını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Erasmus progamı kapsamında bilişim teknolojileri, harita,tapu ve kadastro, elektrik ve elektronik, motorlu araçlar teknolojisi ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin, staj süresince mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken farklı kültürleri de tanıma fırsatı elde edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, AK Parti, Almanya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erasmus Programı ile Öğrenciler Almanya'ya Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:05:41. #7.13#
SON DAKİKA: Erasmus Programı ile Öğrenciler Almanya'ya Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.