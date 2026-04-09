Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erasmus Projesi ile Bursa'da Çevre Bilinci

09.04.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Erasmus projesi kapsamında Bursa'da çevre odaklı kısa film çekimleri yapıldı.

Çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası Erasmus projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Bursa'da çevre odaklı kısa film çekimleri yaptı.

Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ve sinema aracılığıyla çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası "Eko-Kaşifler: Doğa ve Çevre İçin Harekete Geçen Gençlik" Erasmus+ Projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan Bursa'ya gelen 38 öğrenci ve öğretmen, Panorama Müzesi, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ve Tophane Saat Kulesi gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

Hareketlilik süresince öğrenciler, Bursa Anadolu Lisesi ve Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen atölyelere katılarak profesyonel sinema eğitimi aldı ve geri dönüşüm temalı sanat çalışmaları gerçekleştirdi.

Farklı ülkelerden gelen gençler, Botanik Park'ta bir araya gelerek çevre kirliliğine dikkati çeken ve sürdürülebilirliği vurgulayan kısa film çekimleri yaptı.

Hazırlanan videolar jüri tarafından değerlendirildi. Üç kategoride dereceye giren video sahiplerine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer tarafından ödül verildi.

"Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler"

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Koordinatörü Pınar Ünal Akpınar, AA muhabirine, gençlik değişim projesi kapsamında 4 ülkeden gelen misafirleri bir hafta Bursa'da ağırladıklarını söyledi.

Projeye 8 öğrenci ve bir öğretmenle Bursa Anadolu Lisesi'nin de ortak olduğunu ifade eden Akpınar, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden yabancı misafirlerin okulun radyo ve televizyon alanında eğitim aldığını aktardı.

Eğitimin ardından yabancı öğrencilerin takımlara ayrılarak Botanik Park'ta belgesel çektiğini dile getiren Akpınar, şöyle konuştu:

"Doğa, çevre ve sürdürülebilirlik üzerine yapılacak çalışmaları sinema yoluyla yansıtabilmek üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Yabancı misafirlerimize kentin kültürel mirasını tanıtma fırsatı bulduk. Daha sonra Bursa Anadolu Lisesi'ne gittik. Yabancı misafirlerimiz burada kılıç kalkan, zeybek gibi halk oyunlarını izledi. Ebru sanatını kendileri icra etti ve çok memnun kaldı. Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler. Hatta bazıları gezdiğimiz okulları özel okul zannetti ve okulun özel okul olup olmadığını bize sordu. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Gezdikleri yerler içinde en etkilendikleri yer Bursa oldu."

"Türk misafirperverliği için çok teşekkür ederim"

Romanya'dan gelen Centrul de Training, Brescu Consultant si Mediere Derneği Başkanı Virginia Smarandita Braescu da Bursa'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doğa ve çevre temalı belgesel çekecekleri ve bunu nasıl yapacaklarını öğrendikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Braescu, "Türk ekibine, Türk misafirperverliği ve bu inanılmaz imkanlar için çok çok teşekkür ederim. Türkiye'ye ikinci gelişim ama Bursa'ya ilk defa geliyorum. Bursa'da olmaktan çok mutluluk duydum. Gördüğüm yerler ve özellikle gördüğüm okullar karşısında çok şaşkınım. Bursa'yı ve okulları çok beğendim. Bu hareketlilikten çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Romanya'dan gelen lise öğrencisi Adnana Nicoleta Minicuta ise Bursa'ya ikinci defa geldiğini ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu dile getiren Minicuta, "Eve gittiğimde neler yaşadığımı ve öğrendiğimi aileme anlatabileceğim çok şeyim var ve bundan dolayı çok mutluyum. Ortamı çok beğendim. Özellikle okullardan çok etkilendim. Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alanına çok şaşırdım. Burada öğreneceğim konular üzerine de çok heyecanlıyım." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Pınar Ünal, Yunanistan, Osmangazi, Akpınar, Romanya, Polonya, Fransa, Güncel, Sinema, Bursa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için devlet harekete geçti
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:38:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.