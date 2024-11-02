Erasmus Stajına Sertifika Töreni - Son Dakika
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Erasmus Stajına Sertifika Töreni

Seferihisar'da 17 öğrenci, İtalya'daki stajlarını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

02.11.2024 16:47
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Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Erasmus Mutfağında Geleceğin Menüsünü Öğrenen Eller Stajı" programını tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Staj programı kapsamında mart ve mayıs aylarında 3 hafta İtalya'nın Rimini kentindeki otellerde staj yapan 17 öğrenci, 5 refakatçi öğretmen gözetiminde füzyon mutfak, pizza yapımı ve İtalyan tatlıları üzerine eğitim gördü.

Stajı başarıyla tamamlayan öğrenciler için bir otelde düzenlenen sertifika törenine, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina katıldı.

Programda konuşan okul müdürü Necmettin Adanaş, İtalya'ya yapılan staj hareketliliğinin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu ve öğrencilerin bu fırsatı çok güzel değerlendirdiklerini söyledi.

Törene ev sahipliğini yapan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Semih Salnur da okulla imzaladıkları protokol kapsamında öğrencilerin otel bünyesinde staj ve stajdan sonra iş imkanı bulacaklarına vurgu yaparak eğitime desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Program öğrenciler sertifikalarını alması ve Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş'ın öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

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