Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Kadınların Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Kadınların Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Kadınların Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Erbaa Belediyesi tarafından hizmete açılan Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli sanat kursları düzenleniyor. Kadınlar, seramik, dikiş, takı tasarımı, ahşap boyama gibi kurslara katılarak ev ekonomilerine katkı sağlarken aynı zamanda sosyalleşme imkanı buluyor. Sanat merkezinin yanında bulunan Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi'nde ise yapılan ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, merkezde eğitim alan 600 kursiyerin sertifika aldığını ve üretilen ürünlerin bir kısmının belediye tarafından satın alındığını belirtti.

13.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Erbaa Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kursiyerler hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kadınlara yönelik seramik, dikiş, takı tasarım, mefruşat, ahşap boyama, rölyef, çini, tezhip, minyatür ve ebru sanatı kurslarında eğitim alan kadınlar bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

Sanat merkezinin yanında hizmete açılan Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesinde ise yapılan ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yaptığı açıklamada, kültür ve sanat merkezinde kadınların ürettiği ürünlerin bir kısmının Erbaa Belediyesi tarafından satın alınırken, vatandaşların da buradan hediyelik eşya alabileceğini ifade etti.

Karagöl, ayrıca Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde geçen yıl eğitimlerini tamamlayan 600 kursiyerin sertifika aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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