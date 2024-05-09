Erbaa Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi

Erbaa Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi

Erbaa Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklar için bahar şenliği düzenledi. Etkinlikte, çocuklar müzik ve oyunlarla eğlendi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şenlikte pasta kesip sportif aktiviteler gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti ve gelecekte daha fazla paydaşları olan bir hayat diledi.

09.05.2024 19:00
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Erbaa Belediyesi Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Spor Kulübü alanında özel çocuklar için bahar şenliği düzenledi.

Etkinlikte, çocuklar müzik ve oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte pasta kesip sportif aktiviteler gerçekleştiren özel öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi.

Karagöl, yaptığı açıklamada, "Hocalarımızla, müdürlerimizle konuştuğumuz gibi inşallah bu etkinliği Tokat geneline de yayarız. Erbaa örnek olur. İnşallah bu etkinlikte Tokat'ın bütün öğrencilerini misafir ettiğimiz nice güzel çalışmalar olur. Erbaa olarak bütün Tokat'a örnek olmuş oluruz. Ben o anlamda, emeği geçen herkese, ailelerimize, öğretmenlerimize ve sizlerin yanında çalışan ablalarımıza teşekkür ediyorum. Hayata daha çok tutunduğumuz daha fazla paydaşımızın olduğu bir gelecek diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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