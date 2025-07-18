Tokat'ın Erbaa ilçesinde ölen yakınları için akrabalarının üreticiden aldığı 15 ton karpuz, ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.
İlçede geçen yıl hayatını kaybeden Hacı Mustafa Canbaz için akrabaları, Erbaa'da üretimi yapılan 15 ton karpuzu üreticiden satın aldı.
Karpuzlar, traktörlerle ilçedeki 3 camiye getirilerek cuma namazının ardından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da 15 Ton Karpuz Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
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