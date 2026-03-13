Erbaa\'da Deprem Sonrası Olumsuz Durum Yok

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI KARAGÖL: ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Karagöl, sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde ilçe merkezinde irtibat kurulan köylerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Deprem sırasında sahur için ayakta olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Karagöl, "Şu an için Erbaa ilçemizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Sadece itfaiye seslerinden dolayı belki vatandaşlarımız bir panik yaşamış olabilir. O saatte bir elektrikten kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakamımız Remzi Demir ile de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını görüştük. Gerekli yerel kaynaklardan biz de bilgi almıştık. Şu an için hem merkezde hem köylerimizde hem yakın çevrede olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Çok geçmiş olsun. Bir panik havası yaşanmaması için de vatandaşlarımızın sakin kalması yönünde onları da buradan uyarmış olalım" dedi.

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), -