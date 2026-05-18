Erbaa'da Taşkın: Evler Su Bastı
Erbaa'da Taşkın: Evler Su Bastı

18.05.2026 14:29
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu Tepekışla köyü su altında.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. İlçe merkezindeki 430 dönümlük kesme çiçek seralarında da taşkın riskine karşı önlem alındı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte çay taştı. Çaya yakın bölgede bulunan Tepekışla köyünde tarım arazilerini ve çay kenarındaki evleri su bastı. İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 530 dönümlük kesme çiçek seralarının biri taşkından etkilendi. Tepekışla köyü ve seralar bölgesinde setler kurularak taşkın için önlem alındı. Tepekışla köyündeki son durum ve seralar bölgesi dronla havadan görüntülendi.

'70 EVİ BOŞALTTIK'

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin "Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu. Genellikle buğday, arpa, narince bağımız var" dedi.

Seralar bölgesinde önlemler alındığını ifade eden Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, "Şimdiye kadar Allah'a şükür bir problem yaşanmadı. Şu anda her şey normal, stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için. Fakat bu illa da risk olacak diye bir şey yok. Emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecbur olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor. Aileler de burada kalmıyor. Burada toplam 87 aile var şu anda. Yıllık 530 dönüm civarında bir üretim yapılıyor. Bunun 100 dönümü bölgenin dışında" diye konuştu.

Kaynak: DHA

