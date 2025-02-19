Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tavşan fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir yaban tavşanı kaydedildi.
Görüntülerde ormanlık alanda dolaşan tavşan kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Tavşan Fotokapanla Görüntülendi - Son Dakika
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