Erbaa\'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 parça halinde 48,03 gram sentetik uyuşturucu, 2 parça halinde toplam 1,27 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.M.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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