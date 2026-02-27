Erbakan, 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
Erbakan, 15. Yılında Anıldı

27.02.2026 20:39
Cevdet Yılmaz, Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı, anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

