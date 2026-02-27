Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erbakan, 15. Yılında Anıldı
