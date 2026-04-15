Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan: Cinayetlerin Takipçisiyiz

15.04.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili sistemin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gülistan Doku cinayetinin de takipçisiyiz. Haklının susturulduğu, güçlünün haklı sayıldığı bu çarpık sistemi kökünden değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van'da işlenen ve delilleri uzun süre örtbas edilen Rojin Kabaiş cinayetinin de, Tunceli'de yıllar önce işlenen ve ısrarlı kamuoyu takibine rağmen failleri gizlenen Gülistan Doku cinayetinin de takipçisiyiz. Haklının susturulduğu, güçlünün haklı sayıldığı bu çarpık sistemi kökünden değiştireceğiz. Rojinleri, Münevverleri, Gülistanları öldüren, parçalayan, gömen; faillerini koruyan, gizleyen bu çürümüşlüğe rıza göstermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Fatih Erbakan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:17:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.