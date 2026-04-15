Erbakan: Cinayetlerin Takipçisiyiz

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gülistan Doku cinayetinin de takipçisiyiz. Haklının susturulduğu, güçlünün haklı sayıldığı bu çarpık sistemi kökünden değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van'da işlenen ve delilleri uzun süre örtbas edilen Rojin Kabaiş cinayetinin de, Tunceli'de yıllar önce işlenen ve ısrarlı kamuoyu takibine rağmen failleri gizlenen Gülistan Doku cinayetinin de takipçisiyiz. Haklının susturulduğu, güçlünün haklı sayıldığı bu çarpık sistemi kökünden değiştireceğiz. Rojinleri, Münevverleri, Gülistanları öldüren, parçalayan, gömen; faillerini koruyan, gizleyen bu çürümüşlüğe rıza göstermeyeceğiz."