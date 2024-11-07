Erbakan'dan Asgari Ücret Talepleri - Son Dakika
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Erbakan'dan Asgari Ücret Talepleri

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Fatih Erbakan, asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılmasını ve ekonomik krizin sebeplerini anlattı.

07.11.2024 17:30
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(İSTANBUL) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın organize ettiği 'Anadolu Buluşmaları' programları kapsamında Fatih Erbakan, milletvekillleri ve genel başkan yardımcıları ile birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde halkla buluştu. Program kapsamında Genel Başkan Fatih Erbakan Arnavutköy ilçesinde teşkilat mensupları ile birlikte gezdiği 2 fabrikada çalışanlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Milli Görüş her zaman emekçinin işçinin yanındadır"

Erbakan, burada yaptığı konuşmasında Milli Görüş hareketinin kuruluşundan itibaren her zaman emekçinin ve işçinin yanında yer aldığını belirterek, "Milli Görüş hareketi, 'önce millet' anlayışıyla hareket eden bir harekettir ve bunu da 54. Hükümet'te rahmetli hocamız başbakan olduğu dönemde açık bir şekilde ortaya koyduk. O dönemde denk bütçe yapılarak faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Bununla beraber kamudaki israfın, usulsüzlüklerin önlenmesiyle yine milyarlarca dolar kurtarıldı. Ayrıca milli kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi ve rantiye kesimine, bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan haksız kazançların engellenmesi sayesinde 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuldu. Bu kaynak yandaşa, akrabaya, partiliye değil; emekçiye, dar gelirliye, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye aktarıldı. Merhum Erbakan hocamızın yaptığı maaş zamlarını halen anlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekoru olan maaş zamları ile işçilerimize, asgari ücretlilere yüzde 100, memurlarımıza yüzde 200, Bağ-Kur emeklisi olan emeklilerimize yüzde 320 maaş zammı yapıldı " şeklinde konuştu.

"Asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım"

Mevcut ekonomik krizde asgari ücretin çok yetersiz kaldığını belirten Erbakan, "Asgari ücrete yüzde 100 zam yapmak demek, asgari ücretin bugün 35 bin TL'ye gelmesi demektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği, teşviki yapması lazım." dedi.

"Kaynaklar faize, bir avuç imtiyazlıya gidiyor"

Yaşanılan ekonomik krizin nedeninin kaynakların yanlış kullanımı olduğunu kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:

"Bugün de kaynaklarımız faiz canavarına, bir avuç imtiyazlı holdinge ve israfa gidiyor. Bunların önlenmesi, yine kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve elde edilecek bu kaynağın işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye verilerek milletimizin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması lazım."

Yeniden Refah Partisi'nin siyaset amacının halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirten Erbakan, "Biz, milletimize erzak vermek, kömür vermek, sadaka dağıtmak değil; dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttırarak cebine para koymak amacıyla bu siyaseti yapıyoruz. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz budur: Paylaşımda adaleti tesis etmek, 'önce millet' demek ve dar gelirli milyonların alım gücünü arttıracak adımları atmaktır" ifadelerini kullandı.

Erbakan beraberindeki teşkilat mensupları ile birlikte fabrika ziyareti sonrası Arnavutköy Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erbakan'dan Asgari Ücret Talepleri - Son Dakika

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