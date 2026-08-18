Erbakan'dan Çubuk'ta seçim ve ittifak açıklamaları - Son Dakika
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Erbakan'dan Çubuk'ta seçim ve ittifak açıklamaları

Erbakan\'dan Çubuk\'ta seçim ve ittifak açıklamaları
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Çubuk'ta partisinin ilçe başkanlığını ve dernekleri ziyaret ederek, gelir adaletsizliğine dikkat çekti, çekimser oy kararının değişmediğini vurguladı ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Çubuk ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak partisinin Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim dönemleri dışında da ülkenin her köşesinde vatandaşlarla buluşma programları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu, asgari ücretlilerin ve emeklilerin yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Erbakan, "Bizim yapacağımız israfı önlemek, imtiyazlı holdinglere ve rantiyeye haksız kaynak aktarımını önlemek. Böylece denk bütçe yaparak faize giden parayı da kurtarmak." dedi.

Bir gazetecinin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasına yönelik sorusu üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

"'Bu teklifi hazırlayanlardan, bunun unsurlarından biri biz değiliz.' dedik. Bunun üzerine kamuoyunda 'hayır' oyu vereceğimize yönelik düşünce oluştu. Fakat biz 'Hayır vereceğiz.' dememiştik. Son gün çekimser oy vereceğimizi ifade ettiğimizde, bunun bir fikir değişikliği olduğuna ilişkin, 'Son anda karar değiştirdiler.' şeklinde haberler oldu. Bunu özellikle netleştirmek istiyorum. Biz herhangi bir fikir veya karar değişikliğine gitmedik. Biz, yetkili kurullarımızla, danışmanlarımızla, genel başkanlarımızla istişare ettik ve çekimser oy vermenin uygun olacağını düşünerek ilk kararımız ve son kararımız olarak çekimser oy verdik. Yani 'Önce hayır verecektik, sonradan çekimsere dönüştürdük' şeklinde yaklaşım doğru bir yaklaşım değil."

"Seçmen üçüncü bir çıkış arıyor"

Fatih Erbakan, "seçim döneminde Saadet Partisi ile ittifak ihtimaline" ilişkin soru üzerine, iktidar ve ana muhalefet dışında seçmenin "üçüncü bir çıkış" aradığını, Saadet Partisi ile olası seçim işbirliğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ardından Çubuk Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret eden Erbakan, derneğin hatıra defterini imzalayarak, Dernek Başkanı Zeki Avan ile görüştü.

Avan, Erbakan'a ilçenin şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı çerçeve hediye etti.

Erbakan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbakan'dan Çubuk'ta seçim ve ittifak açıklamaları - Son Dakika

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