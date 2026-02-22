Erbakan'dan Huckabee'ye Tepki - Son Dakika
Erbakan'dan Huckabee'ye Tepki

22.02.2026 22:20
Fatih Erbakan, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a tüm Ortadoğu İsrail'in hakkıdır" sözlerine tepki gösterdi. Erbakan, "Türkiye olarak bu haddi aşan açıklama karşısında 'Bir dakika (one minute), ne saçmalıyorsunuz siz, bu toprakları İsrail'e işgal ettirmeyiz' demeyecek miyiz" ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Tevrat'a göre Nil'den Fırat'a tüm Orta Doğu İsrail'in hakkıdır" şeklindeki sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"ABD'nin İsrail Büyükelçisi Hıristiyan Siyonist Mike Huckabee, 'Tevrat'a göre Nil'den Fırat'a tüm Ortadoğu İsrail'in hakkıdır' demiş. Buna karşı Suudi Arabistan'dan Mısır'a, cılız da olsa tepkiler var. Türk Dışişleri'nin sayfasında ise bir açıklama ya da tepki bulunmuyor. Türkiye olarak bu haddi aşan açıklama karşısında; 'Bir dakika (one minute), ne saçmalıyorsunuz siz, bu toprakları İsrail'e işgal ettirmeyiz' demeyecek miyiz?"

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

