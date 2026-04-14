Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan'dan Okul Güvenliği Uyarısı

14.04.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, Şanlıurfa'daki silahlı saldırı sonrası okul güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Şanlıurfa Siverek'te bir okulumuzda, eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı hepimizi derinden sarsmıştır. Masum öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Yaralanan evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve okul personelimize acil şifalar diliyor; ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Okullarımızda güvenlik tedbirleri derhal yeniden gözden geçirilmeli; gerekli tüm önlemler artırılarak evlatlarımızın can güvenliği eksiksiz şekilde sağlanmalıdır. Hiç kimse çocuklarımızın hayatını tehdit edemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde hesap vermesi, kalıcı tedbirlerin ise gecikmeden hayata geçirilmesi şarttır."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:35:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.