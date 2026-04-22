Erbakan'dan Rıza Kayaalp'e Tebrik

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum. Azmi, disiplini ve kararlılığıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan kıymetli sporcumuz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı sürdürüyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.