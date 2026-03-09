Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde partisince düzenlenen iftar programında konuşan Erbakan, ekonomik sorunlara değinerek faiz sisteminin ortadan kaldırılmasıyla birçok sorunun çözüleceğini söyledi.

Erbakan, "Türkiye'de ekonomik sorunlar milletin en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bugün bir asgari ücret 28 bin lira ile açlık sınırının altında kalmış durumdadır." dedi.

Emeklilerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşıyla açlık sınırının yarısı kadar bir gelire sahip olamıyoruz. En düşük emekli maaşıyla yoksulluk sınırının beşte biri kadar bir gelire sahip olabiliyoruz. Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i de yoksulluk sınırının altında. Küçük esnaf bu iş yeri kiralarıyla, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla, bu vergilerle, bu sigortalarla hepsinden daha önemlisi açlık sınırının altında gelire mahkum edilen alım gücü sıfıra düşmüş bu piyasayla ne yapabilir? Son 5 yılda 620 bin esnaf kapısına kilit vuruyor."

Çiftçilerin de zor durumda olduğunu ifade eden Erbakan, "Çiftçi köylü bu girdi maliyetleriyle, bu düşük taban fiyatlarıyla, bu düşük süt fiyatlarıyla, düşük teşviklerle hatta hiç olmayan teşviklerle milyonlarca çiftçinin köylünün hayatta kalabilme ihtimali ortadan kalkmıştır." diye konuştu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidar olduğunda faize verilen kaynağın millete aktarılacağını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise konuşmasında milli görüş hareketine yönelik beklentilere değinerek, "Dünyanın bize ihtiyacı var. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Herkesin bize çıkarıp gösterdiği bir şey var. 50 yıl önce Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocamızın Türkiye ve dünya gerçeklerine ilişkin tespitlerini içeren videolarıyla karşılaşıyoruz. İnsanlar şunu söylüyor; 'Yeniden size yeniden bir Erbakan'a ihtiyaç var.'" ifadelerini kullandı.

Kılıç, programın ardından Milli Gençlik Vakfı Samsun Şubesi tarafından bir kafede düzenlenen "Gençlik Sohbetleri" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.