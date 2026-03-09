Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı - Son Dakika
Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı

Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı
09.03.2026 20:59
Fatih Erbakan, iftar programında ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini partililerle paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde partisince düzenlenen iftar programında konuşan Erbakan, ekonomik sorunlara değinerek faiz sisteminin ortadan kaldırılmasıyla birçok sorunun çözüleceğini söyledi.

Erbakan, "Türkiye'de ekonomik sorunlar milletin en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bugün bir asgari ücret 28 bin lira ile açlık sınırının altında kalmış durumdadır." dedi.

Emeklilerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşıyla açlık sınırının yarısı kadar bir gelire sahip olamıyoruz. En düşük emekli maaşıyla yoksulluk sınırının beşte biri kadar bir gelire sahip olabiliyoruz. Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i de yoksulluk sınırının altında. Küçük esnaf bu iş yeri kiralarıyla, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla, bu vergilerle, bu sigortalarla hepsinden daha önemlisi açlık sınırının altında gelire mahkum edilen alım gücü sıfıra düşmüş bu piyasayla ne yapabilir? Son 5 yılda 620 bin esnaf kapısına kilit vuruyor."

Çiftçilerin de zor durumda olduğunu ifade eden Erbakan, "Çiftçi köylü bu girdi maliyetleriyle, bu düşük taban fiyatlarıyla, bu düşük süt fiyatlarıyla, düşük teşviklerle hatta hiç olmayan teşviklerle milyonlarca çiftçinin köylünün hayatta kalabilme ihtimali ortadan kalkmıştır." diye konuştu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidar olduğunda faize verilen kaynağın millete aktarılacağını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise konuşmasında milli görüş hareketine yönelik beklentilere değinerek, "Dünyanın bize ihtiyacı var. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Herkesin bize çıkarıp gösterdiği bir şey var. 50 yıl önce Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocamızın Türkiye ve dünya gerçeklerine ilişkin tespitlerini içeren videolarıyla karşılaşıyoruz. İnsanlar şunu söylüyor; 'Yeniden size yeniden bir Erbakan'a ihtiyaç var.'" ifadelerini kullandı.

Kılıç, programın ardından Milli Gençlik Vakfı Samsun Şubesi tarafından bir kafede düzenlenen "Gençlik Sohbetleri" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı - Son Dakika

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
SON DAKİKA: Erbakan, Ekonomik Sorunları Ele Aldı - Son Dakika
