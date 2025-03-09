Erbakan'ın Feraseti Yeniden Vurgulandı - Son Dakika
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Erbakan'ın Feraseti Yeniden Vurgulandı

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın öngörülerinin günümüzde doğrulandığını ifade etti.

09.03.2025 00:18
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(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Herkes bugün, Erbakan hocamızın söylediklerinin birer birer doğru çıktığını söylüyor. 30-40 yıl önce Fetullah Gülen örgütüyle ilgili yaptığı tespitler, insanların anlayamadığı tespitler ne kadar büyük bir ferasetin göstergesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği (MGD) tarafından Konya'da bir otelde babası, Milli Görüş'ün kurucusu, eski Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programına katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Erbakan Hocamızın feraseti bugün daha iyi anlaşılıyor"

"Herkes bugün, Erbakan hocamızın söylediklerinin birer birer doğru çıktığını söylüyor. 30-40 yıl önce Fetullah Gülen örgütüyle ilgili yapmış olduğu tespitler, insanların anlayamadığı tespitler, ne kadar büyük bir ferasetin göstergesidir.

"İşçiye, memura verdiği zamların dünyada benzeri yok"

Yine Erbakan Hocamız denildiği zaman bereket kavramı aklımıza geliyor. 54'üncü Hükümette işçiye, memura verilen maaş zammı dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu kadar kısa sürede alım gücünün refah seviyesinin artırıldığı başka bir ülke, başka bir hükümet yok. Dünya şampiyonu. İşçiye, memura ve emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan zamları, çiftçinin alım fiyatları, taban fiyatlarına da yine yüzde 200'lük, yüzde 300'lük zamlar yapıldı."

Kaynak: ANKA

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