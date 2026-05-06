Erbakan: Silahlar Tarihi Değiştirir

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saha 2026 Fuarı'nda tanıtılan silahların göğsünü kabarttığını belirterek, "Bu milletin evlatları kendilerine imkan verildiğinde, tarihin akışını değiştirecek hamleler yapar, destanlar yazar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün 'Saha 2026 Fuarı'nda savunma sanayimiz tarafından yeni tanıtılan silahlar göğsümüzü kabarttı. Başta; Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Aselsan'ı kuran Merhum Erbakan Hocamız olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Bir defa daha görüyoruz ki bu milletin evlatları kendilerine imkan verildiğinde, tarihin akışını değiştirecek hamleler yapar, destanlar yazar. O nedenle iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Evlatlarımıza güvenin, kaynakları faiz lobilerine değil; savunma sanayii, tarım ve eğitim başta olmak üzere hayırlı alanlara yönlendirin."