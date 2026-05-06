Erbakan: Silahlar Tarihi Değiştirir
Erbakan: Silahlar Tarihi Değiştirir

06.05.2026 11:01
Fatih Erbakan, Saha 2026 Fuarı'ndaki silahları övdü ve savunma sanayine destek çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saha 2026 Fuarı'nda tanıtılan silahların göğsünü kabarttığını belirterek, "Bu milletin evlatları kendilerine imkan verildiğinde, tarihin akışını değiştirecek hamleler yapar, destanlar yazar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün 'Saha 2026 Fuarı'nda savunma sanayimiz tarafından yeni tanıtılan silahlar göğsümüzü kabarttı. Başta; Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Aselsan'ı kuran Merhum Erbakan Hocamız olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Bir defa daha görüyoruz ki bu milletin evlatları kendilerine imkan verildiğinde, tarihin akışını değiştirecek hamleler yapar, destanlar yazar. O nedenle iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Evlatlarımıza güvenin, kaynakları faiz lobilerine değil; savunma sanayii, tarım ve eğitim başta olmak üzere hayırlı alanlara yönlendirin."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
