Erbakan: Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyoruz

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, adaletin, insan haklarının ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbakan, şunları kaydetti:

"11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırım, insanlık tarihinin en acı sayfalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor; adaletin, insan haklarının ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."