Erbakan: Türkiye Seçim Yapamayabilir!

26.02.2026 21:46
Fatih Erbakan, Kocaeli'de iftar programında Türkiye'nin bölgesel risklerine dikkat çekti.

(KOCAELİ) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in bölgesel planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, " Türkiye'de seçim bile yapılamayacak noktaya gelebiliriz. Gazze'de yaşanan manzaranın benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli'de düzenlediği iftar programına katıldı. Erbakan, konuşmasında Milli Görüş hareketinin önemine vurgu yaparak, Merhum Necmettin Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği bölgesel öngörülerin bugün gerçekleştiğini savundu.

Kocaeli'ni "Milli Görüş'ün ve Yeniden Refah'ın kalesi" olarak nitelendiren Erbakan, önümüzdeki seçimlerde daha büyük başarı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasında ABD'nin küresel politikalarına değinen Erbakan, "Kuvveti hak sebebi sayan bir anlayışla hareket ediliyor. Güçlüyüm, silahım var, öyleyse istediğimi yaparım anlayışı hakim" ifadelerini kullandı. Venezuela örneğini veren Erbakan, enerji kaynakları üzerinden müdahalelerin meşrulaştırıldığını ileri sürdü.

"İran'dan sonra Türkiye'nin hedef alınacağı açıkça ifade ediliyor"

Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın yıllar önce Irak'ın işgalinden sonra sıranın diğer ülkelere geleceğini söylediğini belirterek şunları kaydetti:

"Irak'tan sonra Libya, Mısır, Suriye ve İran demişti. En sonunda hedef Türkiye'dir demişti. Bugün emekli Amerikan yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda İran'dan sonra Türkiye'nin hedef alınacağı açıkça ifade ediliyor."

"Türkiye'de seçim bile yapılamayacak noktaya gelebiliriz"

Türkiye'nin ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu savunan Erbakan, "Bunlar iyi günlerimiz olabilir. Allah muhafaza buyursun, Türkiye'de seçim bile yapılamayacak noktaya gelebiliriz. Gazze'de yaşanan manzaranın benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Türkiye'nin bu süreçte güçlü olması gerektiğini savunan Erbakan, çözümün "Milli Görüş'ün iktidarı" olduğunu ifade ederek, "Milli Görüş'ün iktidar olması demek bu planların en az 50-100 yıl akamete uğraması demektir" diye konuştu.

D-8'in yeniden canlandırılması ve daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri iş birliği modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, teşkilatlara üye çalışmaları konusunda da çağrıda bulundu.

Erbakan, konuşmasının sonunda iftar programını düzenleyen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA

