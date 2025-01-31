Erbakan ve IKBY Lideri Görüştü

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan IKBY İslami Hareket Partisi Lideri Şeyh İrfan Abdülaziz ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslami Hareket Partisi Lideri Şeyh İrfan Abdülaziz beraberindeki heyet ile Genel Merkezde bir araya geldi. Erbakan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslami Hareket Partisi Lideri Şeyh İrfan Abdülaziz beraberindeki heyetiyle birlikte ziyarette bulundular. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."