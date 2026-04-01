Erbil'de 20'den Fazla İHA Düşürüldü
Erbil'de 20'den Fazla İHA Düşürüldü

01.04.2026 01:53
Erbil Valisi, yapılan saldırılarda 20'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü ve can kaybının olmadığını açıkladı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, dün akşam Erbil'e düzenlenen saldırılarda 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yerel medyaya göre Vali Hoşnav, dün akşam Erbil'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, saldırılarda atılan 20'den fazla insansız hava aracının Erbil hava sahasında imha edildiğini belirterek, olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde yapılan saldırılarda bir kamikaze İHA bir eve isabet etmiş, evde yangın çıkmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bugüne kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 500'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA

