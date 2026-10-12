Erbil'de caddeye YÖK'ün ilk başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adı verildi - Son Dakika
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Erbil'de caddeye YÖK'ün ilk başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adı verildi

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Erbil\'de caddeye YÖK\'ün ilk başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı\'nın adı verildi
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Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Maarif Vakfı Erbil okullarının da bulunduğu caddeye YÖK'ün ilk başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adı verildi. Açılışa IKBY bakanları, Erbil Valisi ve KDP yetkilileri katıldı; konuşmalarda Doğramacı ailesinin kente hizmetleri vurgulandı.

Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Maarif Vakfı Erbil okullarının da bulunduğu caddeye Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ilk başkanı ve eski Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adı verildi.

İhsan Doğramacı Caddesi'nin açılışına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, IKBY Din İşleri Bakanı Piştivan Sadık, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi Üyesi Ahmed Kani ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Türkmen Bakan Maruf, gelecekte de kentin ortak alanlarına Erbil'e hizmet etmiş şahsiyetlerin isimlerinin verilmesini umduğunu ifade etti.

Doğramacı ailesi adına söz alan Mahmud Çelebi, Erbil Valiliğine ve Erbil Belediyesine teşekkür etti. Çelebi, İhsan Doğramacı'nın Erbilli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirtti.

Erbil Valisi Hoşnav ise Doğramacı ailesinin kente büyük hizmetlerde bulunduğunu dile getirdi.

Erbil Belediye Başkanlığı yapmış Türkmen Doğramacızade Ali Paşa'nın oğlu olan İhsan Doğramacı, 3 Nisan 1915'te Erbil'de doğdu.

Kaynak: AA
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