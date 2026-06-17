Erbil'de Geleneksel Hedik Hazırlığı

Irak'ın Erbil kentinde arpa ve buğday hasadının ardından çiftçilerin geleneksel hedik (kaynatılmış buğday) hazırlama mesaisi başladı.

Modern yaşamın getirdiği değişikliklere rağmen bu gelenek, bölgedeki birçok aile tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Atadan deden görülen yöntemlerle hazırlanan ürünler büyük ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde büyük kazanlara doldurulan özenle seçilmiş buğday, üzerine su eklenerek kaynamaya bırakılıyor.

Yaklaşık üç saatin sonunda buğday, kıvama gelip "hedik" haline getiriliyor.

Kaynatılmış buğdayın bir de kurutulması gerekiyor. Önceden hazırlanmış düz alana eşit kalınlıkta serilen buğday güneş ve rüzgarın yardımıyla kurumaya bırakılıyor. Kurumanın eşit derecede gerçekleşmesi için çiftçiler serilmiş buğdayı sürekli karıştırıyor.

Elde edilecek hediğin kalitesi büyük ölçüde buğdayın iyi kurumasına bağlı oluyor.

Zorlu ve zahmetli bir süreç olmasına rağmen bu geleneksel üretim yöntemi, hem bölge halkına gelir sağlıyor hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunuyor.

"Buğday ne kadar kaliteli olursa hediğin rengi ve tadı da o kadar iyi oluyor"

Erbil'in Şemamık nahiyesine bağlı Aliava köyünde hedik kazanları kaynamaya başladı.

AA muhabirine konuşan köy sakinlerinden Yusuf Muhammed, her yıl olduğu gibi bu sene de ailesiyle birlikte hazırladıkları hediğin bir kısmını kendileri için ayırdıklarını, kalanını ise sattıklarını söyledi.

Eski bir değirmenleri olduğunu ve değirmencilik de yaptıklarını dile getiren Yusuf, hedik için özellikle kaliteli buğday kullandıklarını vurguladı.

Yusuf, "Bu yıl bol yağış sayesinde buğdaylar geçen yıla göre daha tok, daha sert ve daha kaliteli. Buğday ne kadar kaliteli olursa hediğin rengi ve tadı da o kadar iyi oluyor." dedi.

Hedik geleneği kuşaktan kuşağa sürüyor

Her yıl tonlarca buğdayı kaynatarak hedik yaptıklarını anlatan Yusuf, şöyle konuştu:

"Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 50 ton buğday satın aldık. Haşlama ve öğütme işlemlerinden geçirerek bulgur elde ediyoruz. Küçük bir kısmını ev ihtiyaçları için ayırıyor, büyük kısmını ise satıyoruz. Bu işi babalarımızdan ve dedelerimizden miras aldık ve sürdürmeye devam ediyoruz."

"Yağmur ve aşırı nem bütün emeği tehlikeye atabiliyor"

Kurutma ve toplama sürecini anlatan Yusuf, vakumlu tahıl toplama makinesiyle yerde kurutulan hediği topladıklarını söyledi.

Yusuf, makinenin emiş gücüyle yerdeki ürünü topladığını, hava akımıyla temizleyip otomatik olarak çuvallara doldurduğunu ve çuvalların başka bir alet yardımıyla sıkıca bağlandığını ifade etti.

Yusuf, 50 kiloluk çuvalları değirmene götürerek burada bulgur, irmik, düğür ve yarma yapıldığını söyledi.

Tüm bu süreçte hava koşullarının çok önemli olduğunu vurgulayan Yusuf, "Yağmur ve aşırı nem bütün emeği tehlikeye atabiliyor. İşe koyulmadan önce hava durumunu dikkatle takip ediyoruz." dedi.