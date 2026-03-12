Erbil'deki İtalyan Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil'deki İtalyan Üssüne Füze Saldırısı

12.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil kentindeki İtalyan üssüne füze isabet etti, can kaybı ya da yaralı yok.

(ANKARA) - Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan İtalya'ya ait askeri üsse gece saatlerinde füze isabet ettiği, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Erbil'deki İtalyan üssüne bir füze isabet ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Erbil'deki üssümüze bir füze isabet etti. İtalyan personel arasında ölü ya da yaralı yok. Hepsinin durumu iyi" ifadelerine yer verildi.

İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun olayın ardından üst düzey askeri komutanlarla temas halinde olduğu belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada, saldırı sırasında askerlerin bir sığınağa indiğini ve tüm personelin "iyi ve güvende" olduğunu kaydetti.

İtalya'nın Erbil'de yaklaşık 300 askeri bulunduğu ve bu askerlerin Kürt güvenlik güçlerine eğitim verilmesi faaliyetlerinde görev aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbil'deki İtalyan Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:31:58. #7.12#
SON DAKİKA: Erbil'deki İtalyan Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.