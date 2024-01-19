Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

VAN - Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Ebubekir Çiftçi İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Erciş Ebubekir Çiftçi İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulunda gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem karne dağıtımı töreninde öğrencilerin heyecanına ortak olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu sınıfları gezerek öğrencilere karneleri ile birlikte hediyelerini takdim etti.

Öğrencileri, ailelerini ve kıymetli öğretmenleri tebrik eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu öğrencilere yarıyıl tatilini en güzel şekilde değerlendirilmesi temennisinde bulundu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1.döneminde ilçe geneli deneme sınavlarına katılarak başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, dereceye giren öğrencilere altın, gümüş ve bronz madalyalarını takdim ederek, başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmelerini öneren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, karne dağıtımı sonrası öğretmenler odasında öğretmenlerle hasbihal etti.

Karne dağıtım törenine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Sn. Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.