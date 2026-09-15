Erciş'te caddede kurulan stantta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor - Son Dakika
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Erciş'te caddede kurulan stantta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Erciş\'te caddede kurulan stantta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor
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Van'ın Erciş ilçesinde Vanyolu Caddesi'ne kurulan stantta vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve kilo ölçümleri yapılıyor. Gerekli görülenler aile hekimine, diyetisyene veya sigara bırakma polikliniğine yönlendiriliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce caddeye kurulan stantta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların hastalıklara karşı erken önlem almaları sağlanıyor.

İlçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı Vanyolu Caddesi'nde kurularak vatandaşlara sağlık hizmetinin sunulduğu stantta tansiyon, kan şekeri ve kilo ölçümleri yapılıyor,gerekli görülen vatandaşlar sağlık birimlerine yönlendiriliyor.

Stantta görevli hemşire Gülhan Atış, yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde kurdukları stantta vatandaşları sağlıklı annelik, sağlıklı gebelik, aşılama, bebek çocuk sağlığı, fiziksel aktivite, kanser ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirdiklerini söyledi.

Hastaların tansiyon ve şeker ölçümlerini yaparak kilolarına baktıklarını belirten Atış, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlarımızı diyetisyene, sigara bırakma polikliniğimize, psikososyal destek birimize yönlendirdik. Özellikle çocuk gelişimi, aşılama, kanser taramaları yönünden vatandaşlarımız hizmetten çok memnun kaldı. Standımızda vatandaşımızla görüştükten sonra şekeri yüksekse ya da farkında değilse aile hekimine ama aşırı kilosu varsa ve diyetisyene hiç gelmemişse Sağlıklı Hayat Merkezimize yönlendirdik. Sigara bırakma polikliniğimiz aktif şekilde çalışıyor. Sigarayı bırakmak isteyen çok sayıda kişi ücretsiz hizmet almak için merkezimize başvurmaya başladı. Merkezimizde tüm hizmetler ücretsiz verilmektedir."

Vatandaşlardan Eyüp Altun ise standın kurulmasını olumlu bulduğunu bildirerek, "Toplum olarak genellikle bir doktor ve hastane fobimiz var. Sokağa ve caddeye kadar vatandaşın ayağına kadar böyle bir hizmet getirmişler. Yararlı buldum. Kanser taraması yapılıyor. İnsanlar sigara bırakmaya teşvik ediliyor, tansiyonları ölçülüyor. İnsanlar sağlık taramasından geçiriliyor. Bunu olumlu buluyorum." dedi.

Stantta ücretsiz sağlık taramasından geçirilen Ramazan Vural da "Bana bir şey olmaz demeyelim. Kalp damar sorunları ve bir sürü kanser türü var. Farkında değiliz. Bunlar hayatımızın bir parçası. Modern ve şehir yaşamının bize getirdiği bir sürü hastalıklar var. Bunun için düzenli düzenli olarak doktora giderek tahlillerimizi yaptırmamız gerekiyor. Spor yapmamız ve sigarayı bırakmamız lazım. İnsanlar sigarayı bırakmaya tevşik ediliyor." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

Tansiyon, Güncel, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te caddede kurulan stantta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te caddede kurulan stantta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor - Son Dakika
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