Erciş'te Depremdeki Kayıplar Anıldı - Son Dakika
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Erciş'te Depremdeki Kayıplar Anıldı

Erciş’te, 2011 depreminde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

23.10.2024 17:50
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Van depreminde yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin 13'üncü yıl dönümünde yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle yad edildi.

Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Anma töreni çerçevesinde Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığını ziyaret ederek, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından yapılan duanın ardından açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, "Bugün 2011 yılında meydana gelen depreminin 13. yıl dönümü vesilesiyle daire amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla birlikte mezarlıkta depremde vefat eden vatandaşlarımız için Kur'an tilaveti yapıldı. İnşallah öğlen namazına müteakipte Kara Yusuf Paşa Camimizde Kur'an tilaveti icra edilecektir. 81 vilayetimizden, 922 ilçemizden Erciş'e, Van'ımıza insanların hayırseverliği, vatan severliği inancıyla vatandaşlarımıza destek olmak için seferber oldular. Biz bunu en son 6 Şubat depreminde yine yaşadık. Biz kadim bir milletiz. 2400 yıllık geçmişe sahip bir milletiz. Biz her zaman insanlık olarak acısı olan, zulme uğrayan vatandaşların, insanların yanındayız. Bugün yine zulüm dediğimiz de katil İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulüm, bunu hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyet'inden başka hiçbir devlet yüksek sesle konuşmuyor. Oradaki zulme ses çıkarmıyor. 2011 yılında destek veren, 6 Şubat depreminde destek veren bu kadim millete tekrardan şükranlarımı arz ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Daha sonra kaymakamlık önünde 'Erciş Depremi' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Yine kaymakamlık önünde Kızılay tarafından çorba ikramı yapılarak Kızılay kan bağış aracına kan bağışı yapıldı. Kara Yusuf Paşa Camisi'nde depremde vefat edenler için mevlit okutularak dua yapıldı.

Kızılay'ın kan bağış aracında kan veren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu; "Bugün 23 Ekim Erciş depreminin 13. yıl dönümü, biz de bu vesile ile Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Kızılay Merkezi olarak kan bağış kampanyası düzenledik. Kan vermek hayat kurtarıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bu kan bir gün hepimize lazım olur. O yüzden herkesi bugünün vesilesiyle kan vermeye bekliyoruz" dedi.

Anma programına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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