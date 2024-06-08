Erciş'te fırtına okulun çatısını uçurdu

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Erciş'te fırtına okulun çatısını böyle uçurdu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde aniden çıkan fırtına okulun çatısını uçurdu.

Erciş'te öğle saatlerinde çıkan fırtına ve toz bulutu, vatandaşları çok korkuttu. Fırtına ve toz bulutunun hayatı olumsuz etkilediği ilçede, Alaattin Sucular İlkokulunun çatısı uçtu. Mahalle sakinlerinin aramasının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri okulun etrafında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların zarar görmemesi için etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı.

Elektrik tellerinin de zarar gördüğü olayda, çatıların uçma anı vatandaşlar tarafından cep telefonlara kaydedildi.