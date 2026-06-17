Erciş'te Kan Bağışı Kampanyası

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler destek verdi.

Türk Kızılay Erciş Şubesine ait seyyar kan bağış tırı okul bahçelerine konuşlandırıldı.

Bir hafta süren etkinlikte veliler, ülkenin kan stokuna katkı sağlamak için kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yapan velilerin çocuklarına madalya verildi.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Karaloğlu, bir veli olarak kan bağışı kampanyasına destek verdiğini söyledi.

Herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere bir kan bağışı üç kişiye hayat olabilmektedir. Biz de üçer aylık periyotlarla kan vermeye çalışıyoruz. Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kızılay'ımızla el ele verip koordinasyon içerisinde bu tür etkinlikler ve farkındalık çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. Erciş Kızılay Şube Başkanlığımız, seyyar kan bağış aracıyla birçok okulumuzu ziyaret etmektedir. Veli-öğrenci iş birliğiyle okullarımızda kan bağışı kampanyaları düzenlenmekte ve bu şekilde kan bağışına destek olunmaktadır."

Veli Meryem Demir de "Oğlumun isteği doğrultusunda kan verdim. Herkesi kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Kan bağışının önemine vurgu yapan veli Mecit Altun ise "Kan çok önemli. Hastalarımız ve yaralılarımız için kanın bulunması şarttır. Oğlum şehir dışında çalışıyor. Ben de torunumun isteği üzerine kan bağışında bulundum." diye konuştu.