Erciyes Dağı'nda mahsur kalan yabancı turist JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yapan yabancı uyruklu turist, bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana tahliye edilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı'nda mahsur kalan turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yapan yabancı uyruklu turist, henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güvenli alana tahliye edilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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