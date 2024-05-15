Erciyes Kayak Merkezi'nde Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Bakım Çalışmaları Başladı

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Bakım Çalışmaları Başladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, teleferik ve telesiyejlerin yaklaşık 7 ay sürecek bakım çalışmaları başladı. Erciyes Kayak Merkezi'nde görev yapan bakım ve onarım ekibi, mekanik tesislerin tamamen elden geçirilmesi ve pistlerin bakımını aksatmadan gerçekleştiriyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nin güvenliği için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. Bakım çalışmalarının kasım ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

15.05.2024 11:46
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 25 kilometre uzunluğa sahip hatta teleferik ve telesiyejlerin yaklaşık 7 ay sürecek bakımına başlandı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde görev yapan bakım ve onarım ekibi, 2000 ile 3 bin 400 rakımdaki teleferik ve telesiyejleri yeni sezona hazırlıyor.

Kayak merkezinde çalışan 25 kişilik Kayseri Erciyes AŞ bakım ve onarım ekibi, son teknolojiyle donatılmış 19 mekanik tesis ve 112 kilometre uzunluğuna sahip pistlerde bakım işlerini aksatmadan yapıyor.

Mekanik tesislere bakım sepetiyle çıkan işçiler, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikteki teleferik direklerinde bazen güneşe, zaman zaman da dağda etkili olan sis ve soğuk havaya aldırmadan çalışıyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi'ni her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini, mekanik tesislerin bakım ve güvenliği için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Dağdaki tüm hatların sezonda bile her gün bakımının yapıldığını ve en küçük aksaklığa mahal vermediklerini anlatan Akşehirlioğlu, oluşturulan kayıt defteri ile mekanik tesisin durumundan hava koşullarına kadar her verinin kayıt altına alındığını dile getirdi.

Kış bittikten sonra bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Akşehirlioğlu, "Burada 19 mekanik tesisimiz, 25 kilometreyi bulan halat uzunluğumuz var. 25 kişilik uzman ekibimizle sahaya çıkarak belirlenen programa göre bakım yapıyoruz." dedi.

Sandalyelere kadar bakım yapılıyor

Makara gruplarından direklere, kabinlerden ve tesiste sayısı 1000'e ulaşan sandalyeye kadar bakım yapıldığını belirten Akşehirlioğlu, gözle kontrol ve makinelerle tesisin tamamen elden geçirildiğini aktardı.

Akşehirlioğlu, çalışmanın imalatçı firmanın verdiği kılavuza göre gerçekleştirildiğini ve bu sayede herhangi bir aksaklığa mahal vermediklerini vurguladı.

Mekanik tesislerin ağır bakımlarına mayıs ayında başladıkları bilgisini veren Akşehirlioğlu, hava ve iklim şartlarına göre çalışmayı kasımın sonuna doğru tamamlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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